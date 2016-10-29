سلطات هاييتي: إعصار «ماثيو» تسبب في أضرار قيمتها 2 مليار دولار

أعلنت السلطات المحلية في هاييتي أن الإعصار المدمر «ماثيو» تسبب في أضرار بلغت قيمتها نحو ملياري دولار.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية اليوم السبت، عن السلطات المحلية قولها إنه استنادا إلى الدراسات التي أجريت بدعم من المؤسسات المالية الدولية “البنك الدولي والبنك الأمريكي للتنمية”، يقدر حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بـ 1،89 مليار دولار.

يذكر أن الإعصار ماثيو تسبب في مصرع 546 شخصًا وفقا لآخر حصيلة رسمية.

وقد تكبد القطاع الزراعي وحده خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار، فيما خسر أكثر من 175 ألف شخص مساكنهم، وتقدر قيمة المساكن المهدمة أيضا بنحو 600 مليون دولار، بحسب خبراء اقتصاديين.

أ ش أ