وزير دفاع النمسا يدعو لتفعيل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى

دعا وزير دفاع النمسا، هانز دوسكوتسيل، إلى “تفعيل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بأسرع وقت ممكن”، وحث على “إنهاء ضعف الاتحاد الأوروبى”، ودعا الوزير الاشتراكى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إلى إرسال عناصر مدنية، شرطية أو عسكرية لتشارك فى تأمين الحدود الخارجية بحسب ظروف كل دولة.

وأشار الوزير -عقب مشاركته أمس فى اجتماع وزراء دفاع الدول الأوروبية بمدينة برلين- إلى استمرار حالة “الاستقرار النسبي” فى أعداد اللاجئين والمهاجرين القادمين عبر طريق غرب البلقان، معلنا أحدث أرقام توضح قيام المهربين بتمرير نحو 300 لاجئ يومياً، عبر الحدود المقدونية والبلغارية.

وحث وزير دفاع النمسا نظراءه على سرعة تبنى إجراءات فعالة لحماية حدود منطقة شينجن، معتبراً أن التحدى يتمثل فى استخدام بدائل مختلطة من المدنيين والشرطيين والعسكريين بشكل قانونى ودستورى فى الدول الأعضاء لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، ودعا دوسكوتسيل إلى توفير كافة البدائل المتاحة أمام جميع الدول فى تحديد طبيعة الأفراد التى تشارك بها فى حماية حدود منطقة شينجن.

وألمح الوزير دوسكوتسيل إلى وجود توافق فى الرأى، ظهر خلال الاجتماع، مع نظرائه وزراء دفاع دول وسط أوروبا، والتشيك، وسلوفاكيا، والمجر، وسلوفينيا، وكرواتيا، ومقدونيا، إزاء حتمية وسرعة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى موافقة دول وسط أوروبا على استخدام العناصر المشتركة من المدنيين والشرطيين والعسكريين فى حماية حدود الاتحاد الأوروبى الخارجية.

أ.ش.أ