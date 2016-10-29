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مقتل 15 شخصًا بقصف للمسلحين على أحياء سكنية بحلب

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مقتل 15 شخصًا بقصف للمسلحين على أحياء سكنية بحلب مقتل 15 شخصًا بقصف للمسلحين على أحياء سكنية بحلب

حلب _ أرشيفية

أعلن المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة بسوريا عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 150 آخرين بقصف شنه مسلحون على أحياء سكنية في حلب خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أنه وفقا لبيان المركز الصادر، اليوم السبت، أن عمليات القصف من قبل المسلحين، ازدادت كثافة بقدر كبير، إذ استهدفت الهجمات 8 أحياء في حلب.

وأضاف المركز أن المسلحين يستخدمون بالونات غاز محشوة بالمتفجرات، وقذائف يدوية الصنع وقذائف غير موجهة، ويسعون لإلحاق أكبر ضرر بالمدارس والمستشفيات والمرافق المدنية الأخرى.

أ ش أ

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