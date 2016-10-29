أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل مختبئا بالشرقية

Google+ Print
القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل مختبئا بالشرقية القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل مختبئا بالشرقية

>الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية من القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، فى واقعة هروب المساجين الستة يوم الجمعة قبل الماضية.

 

وقال مصدر أمنى، إنه تم القبض على المتهم "أحمد . ى .م" 40 سنة عاطل الهارب من سجن المستقبل بالإسماعيلية فى أحداث هروب مساجين أثناء تواجده بمنزل أحد أقاربه بمركز بلبيس شرقية.

 

وتم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارى عرضه على النيابة العامة لاستجوابه فى واقعة هروبه من السجن.

 

وكان سجن المستقبل قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح الجمعة قبل الماضية لمحاولة هروب جماعى، وأحبطت الاجهزة الأمنية المحاولة، بينما هرب 6 من المساجين  بينهم تكفيريان وجنائيان تم القبض على أحدهما عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد .

 

جدير بالذكر، أنه أصيب شرطى أثناء عملية الهروب، كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين، واستشهد الضابط متأثرا بإصابته.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365