القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل مختبئا بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية من القبض على أحد المتهمين الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، فى واقعة هروب المساجين الستة يوم الجمعة قبل الماضية.

وقال مصدر أمنى، إنه تم القبض على المتهم "أحمد . ى .م" 40 سنة عاطل الهارب من سجن المستقبل بالإسماعيلية فى أحداث هروب مساجين أثناء تواجده بمنزل أحد أقاربه بمركز بلبيس شرقية.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وجارى عرضه على النيابة العامة لاستجوابه فى واقعة هروبه من السجن.

وكان سجن المستقبل قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح الجمعة قبل الماضية لمحاولة هروب جماعى، وأحبطت الاجهزة الأمنية المحاولة، بينما هرب 6 من المساجين بينهم تكفيريان وجنائيان تم القبض على أحدهما عقب هروبه بمنطقة أبوصوير البلد .

جدير بالذكر، أنه أصيب شرطى أثناء عملية الهروب، كما توفى مواطن من قرية الواصفية تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل كان بها مساجين هاربين، واستشهد الضابط متأثرا بإصابته.