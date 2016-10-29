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سعوديون يستنكرون تصريحات إياد مدنى.. ويدشنون هاشتاج "لا يمثلنى"

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سعوديون يستنكرون تصريحات إياد مدنى.. ويدشنون هاشتاج "لا يمثلنى" سعوديون يستنكرون تصريحات إياد مدنى.. ويدشنون هاشتاج "لا يمثلنى"

>كتب محمد الديب

دشن نشطاء سعوديين على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "تصريح مدنى لا يمثلنى"، منددين بتصرفات أمين منظمة التعاون الإسلامى، بعد تطاوله على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية والتعليم للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"فى تونس.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج الذى دخل ضمن قائمة موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حيث قال محمود حسن " الخرفان يريدوا الوقيعة بين والسعودية ولن يحدث بإذن الله"، وقال آخر فى رسالة لإياد مدنى:"لايعرف شيءعن العالم الإسلامی"، فيما قال أحد المغردون :" لا إهانة للشعب المصرى، لا إهانة للشعب السعودى، ندعوا الله جميعا أن يحفظكم، ويحفظ مصر من كل شر".

 

 


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