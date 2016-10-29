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النشرة المرورية الصباحية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية الصباحية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة النشرة المرورية الصباحية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم و نزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

 

شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

 

و ظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدءا من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهر تباطؤ محدود فى حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من مناطق الأقاليم وصولا إلى القاهرة بسبب حادث مرورى.

 

وشهد محور صلاح سالم ظهور بعض الأحجام المرورية أمام القادم من جوزيف تيتو ومتجه لصلاح سالم ومناطق الفردوس وكذلك الأمر أمام القادم من العروبة ومتجه للمطار و ظهرت كثافات أخرى بشارع الثورة أمام  القادم من الجديدة وللمتجه لطريق السويس.

 

 


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