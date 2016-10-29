بوب ديلان يعلن قبوله جائزة نوبل للأدب

أبلغ المغني والشاعر الأمريكي بوب ديلان الذي مُنح جائزة نوبل للأدب في وقت سابق من الشهر الجاري الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إنه سيقبل الجائزة.

ولم يدل ديلان الذي يشتهر بتحاشيه وسائل الإعلام أي تعليق على الجائزة التي تبلغ قيمتها ثمانية ملايين كرونة (نحو 900 ألف دولار أمريكي) على الرغم من المحاولات المتكررة من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم التي تمنح هذه الجائزة للاتصال به منذ إعلان فوزه بالجائزة في 13 أكتوبر.

وبحسب رويترز قالت مؤسسة نوبل في بيان إن ديلان أبلغ سارة دانيوس الأمين العام الدائم للأكاديمية هذا الأسبوع إنه يقبل الآن الجائزة.

وكانت اللجنة التي منحت جائزة نوبل لديلان قد قالت إن مسألة حضوره حفل تسليم الجائزة في وقت لاحق من العام الجاري أم لا تعود إليه.

وقالت مؤسسة نوبل يوم الجمعة “لم يتقرر بعد ما إذا كان بوب ديلان سيحضر أي مناسبات خلال أسبوع نوبل في ستوكهولم في ديسمبر. وستعلن مؤسسة نوبل المعلومات بمجرد توافرها”.

من ناحية أخرى قال ديلان لصحيفة تلجراف اليومية البريطانية في مقابلة إنه سيحضر حفل جائزة نوبل إذا استطاع.