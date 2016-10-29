أقوى 18 طعامًا في محاربة السرطان

10 مليون إنسان يصابون بالسرطان سنوياً حول العالم.

وقد كان من المعتقد أن العوامل الوراثية هي السبب الرئيسي للإصابة بأورام السرطان، لكن أظهرت دراسات أحدث أنه في بعض الأحول يمكن الوقاية من 90 بالمائة من حالات الإصابة إذا تم اتباع نمط حياة صحي أساسه الطعام والنشاط البدني وساعات النوم.

إليك أقوى أطعمة تحارب نمو السرطان وتحمي من الإصابة به، وفقًُا لما أورده موقع “24″ الإماراتي:

التفاح. بحسب موقع “بريفنت كانسر” تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مفتاح الوقاية من أورام السرطان. من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة التفاح. يحمي التفاح من سرطان الرئة والقولون والثدي.

البقوليات. مصدر آخر هام لمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على تنظيف الجسم هو البقوليات.

عالة التوت. تتضمن الفراولة (الفريز) والتوت الأبيض والأحمر والأسود، وتعتبر من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة التي تحارب عدة أنواع من الأورام.

الكاروتينات. هي كل الأطعمة البرتقالية والحمراء، مثل البطاطا الحلوة، والجزر، والشمام، والقرع والطماطم (البندورة)، والمانجو، والمشمش، والخوخ (البرقوق). تعتبر الكاروتينات من أفضل عناصر الوقاية من سرطان الثدي والجلد واللسان والحنجرة والبروستاتا.

الفلفل الحريف (الشطة). كل أنواع الفلفل الحار من أفضل وسائل الوقاية من السرطان، خاصة أورام القولون والبروستاتا والمعدة.

القهوة. وجدت دراسات نُشرت العام الماضي أن تناول كوبين من القهوة يومياً يساعد على محاربة سرطان الثدي، وتقليل مخاطر الإصابة بعدة أنواع أخرى من السرطان.

البروكلي والقرنبيط والملفوف. لهذه المجموعة من الخضروات قدرة فائقة على حماية الجسم والقضاء على الخلايا السرطانية. احرص على أكل البروكلي والملفوف (الكرنب) والقرنبيط أسبوعياً.

الكمون. لهذا النوع من البهارات خصائص تحمي من الإصابة بأورام السرطان بسبب قدرته على محاربة الالتهابات في مرحلة مبكرة.

الثوم. من الأطعمة المضادة للسرطان الثوم. يحمي الثوم من أورام الجهاز الهضمي والثدي.

الزنجبيل. يقلل الزنجبيل من الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتسرطنها.

الكركم. من أفضل التوابل في الوقاية من الأورام السرطانية. ويمكن الاعتماد على كبسولات الكركم ذات الجرعات العالية لعلاج السرطان.

الشاي الأخضر. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات للأكسدة أهمها مجموعة البوليفينول التي تقضي على الخلايا السرطانية خاصة التي تصيب الجلد.

الخضروات الورقية. مثل الخس والسبانخ والملوخية. تحمي هذه النوعية منى الخضروات من سرطان الرئة والمعدة والجلد والثدي.

البصل. يحتوي البصل على مضادات قوية للالتهابات إلى جانب مضادات الأكسدة، وهي تركيبة تحارب السرطان.

البقدونس. للكراث والبقدونس خصائص متشابهة تقضي على الخلايا السرطانية في بداية نموها.

الرمان. يحتوي الرمان على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الخلايا وتسرطنها.

العنب الأحمر. يحتوي العنب الأحمر على أعلى تركيز لنوع من مضادات الأكسدة يسمّى ريسفيراتول، ويوجد هذا النوع في الكاكاو، والرمان والسوداني، لكن يمكنك الحصول عليه بشكل مكثف من العنب الأحمر.

السلمون. تحتوي الأسماك الدهنية وخاصة السلمون والمكاريل والتونة على أحماض أوميغا3 الدهنية التي تلعب دوراً هاماً في عدم نمو الخلايا السرطانية.