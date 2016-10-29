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رئيس فنزويلا يهدد بسجن معارضيه حال شرعوا في محاكمته

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رئيس فنزويلا يهدد بسجن معارضيه حال شرعوا في محاكمته رئيس فنزويلا يهدد بسجن معارضيه حال شرعوا في محاكمته

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو _ أرشيفية

هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسجن معارضيه في حال شرعوا تنظيم محاكمة سياسية له في الكونجرس تمهيدا لإزاحته عن السلطة.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت عن مادورو قوله إن الدستور لا ينص على مثل هذه المحاكمة، وفي حال تم عقد المحاكمة فإن المسئولين عنها سيتم سجنهم.

وكان زعماء المعارضة في فنزويلا قد وعودا بتقديم مادورو إلى المحاكمة بعد فشل محاولة قاموا بها الأسبوع الماضي لإجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي له أن يظل في السلطة أم لا.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد حذر الاشتراكية والمعارضة في فنزويلا من تفاقم الوضع في البلاد، مطالبا جميع الأطراف الحد من الاستقطاب والدخول في حوار فيما بينهم.

أ ش أ

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