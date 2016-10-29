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إصابة 20 شخصًا إثر اشتعال النيران في طائرة بمطار شيكاغو

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إصابة 20 شخصًا إثر اشتعال النيران في طائرة بمطار شيكاغو إصابة 20 شخصًا إثر اشتعال النيران في طائرة بمطار شيكاغو

أرشيفية

أصيب 20 شخصًا أثناء إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان ايرلاينز” إثر اشتعال النيران فيها على مدرج الطائرات في مطار أوهير الدولي في شيكاغو.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت إدارة الطيران الاتحادية إن إطار طائرة من طراز بوينج 767 كانت متجهة إلى ميامي انفجر ما تسبب في عدم إقلاعها من المطار.

وتم إجلاء كل ركاب الطائرة البالغ عددهم 161 راكبًا، و 9 من أفراد الطاقم.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن نحو 20 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء خروجهم من الطائرة.

وأظهرت لقطات مصورة للطائرة الدخان الأسود وهو يتصاعد من مكان الحادث.

وقالت شركة الطيران في بيان لها إن رحلة الطائرة “ألغيت بسبب مشكلة تتعلق بالمحرك”.

وتم تعليق جميع الرحلات الجوية في المطار، الذي يعد واحدًا من المطارات الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة، ويجري المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث.

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