الجيش اليمني يحرر قرية شرق صنعاء ويقتل 30 من مليشيات الحوثيين

تمكنت قوات الجيش والمقاومة في اليمن، بمساندة طائرات دول التحالف العربي من تحرير قرية «بيت علهان» والجبال المحيطة بها في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال عبد الله الشندقي المتحدث باسم المقاومة في تصريح لوكالة الآنباء اليمنية الحكومية إن العملية أسفرت عن مقتل 23 من الميليشيات وجرح العشرات فيما قتل 6 من الجيش والمقاومة وجرح 11 آخرين.

وأضاف أن طائرات التحالف كان ها دور كبير فى حسم المعركة وقامت مساء أمس بقصف مواقع الميلشيات وأماكن تمركزهم فى نهم ودمرت لهم دبابة، و3 عربات و 5 أطقم عسكرية ومنصة صواريخ كاتيوشا، و6 رشاشات ثقيلة، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية تتقدم في اتجاه منطقة مسورة وسط انهيارات في صفوف المليشيات فيما تقوم المدفعية بقصف مواقعهم بمنطقتى المدارج وبني بارق وسط مديرية نهم.

في سياق متصل، لقي 7 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح مصرعهم وجرح العشرات في المواجهات التي جرت مع قوات الجيش والمقاومة في جبهات القتال في تعز جنوب غرب اليمن.