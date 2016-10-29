الجيش اليمنى تحرر قرية شرق صنعاء وتقتل 30 من عناصر مليشيات الحوثيين

تمكنت قوات الجيش والمقاومة فى اليمن، بمساندة طائرات دول التحالف العربى من تحرير قرية بيت علهان والجبال المحيطة بها فى مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثيين والرئيس السابق على صالح.

وقال عبد الله الشندقى المتحدث باسم المقاومة فى تصريح لوكالة الآنباء اليمنية الحكومية إن العملية أسفرت عن مقتل 23 من الميليشيات وجرح العشرات فيما قتل 6 من الجيش والمقاومة وجرح 11 آخرين.

وأضاف أن طائرات التحالف كان ها دور كبير فى حسم المعركة وقامت مساء أمس بقصف مواقع الميلشيات وأماكن تمركزهم فى نهم ودمرت لهم دبابة وثلاث عربات وخمسة أطقم عسكرية ومنصة صواريخ كاتيوشا وستة رشاشات ثقيلة .. مشيرا الى أن القوات الحكومية تتقدم فى اتجاه منطقة مسورة وسط انهيارات فى صفوف المليشيات فيما تقوم المدفعية بقصف مواقعهم بمنطقتى المدارج وبنى بارق وسط مديرية نهم.

فى سياق متصل، لقى 7 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح مصرعهم وجرح العشرات فى المواجهات التى جرت مع قوات الجيش والمقاومة فى جبهات القتال فى تعز جنوب غرب اليمن .