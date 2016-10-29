هندوراس تعتقل رجلا له صلة بتحقيق في تهريب مخدرات بالولايات المتحدة

قال مسؤول إن الشرطة في هندوراس اعتقلت يوم الجمعة رجلا زُعم أن له صلة باثنين من أبناء شقيق سيدة فنزويلا الأولى يواجهان اتهامات في الولايات المتحدة بتهريب مخدرات.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم الشرطة إن روبرتو دو خيسوس سوتو جارسيا وهو مواطن من هندوراس اعتُقل في جزيرة رواتان قبالة ساحل هندوراس المطل على الكاريبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت اعتقال وتسليم سوتو جارسيا.

وسوتو جارسيا مطلوب فيما يتعلق باتهامات تهريب مخدرات موجهة ضد فرانكو فرانشيسكو فلوريس دو فريتاس وإيفرين أنطونيو كامبو فلوريس إبني شقيق سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويواجه الاثنان اتهامات في محكمة بمانهاتن بتعاونهما مع آخرين في محاولة لإرسال 800 كيلوجرام من الكوكايين من فنزويلا إلى هندوراس حتى يمكن تهريبه إلى الولايات المتحدة.