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انفجار سيارة مفخخة بالقرب من البنك المركزي بعدن

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انفجار سيارة مفخخة بالقرب من البنك المركزي بعدن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من البنك المركزي بعدن

انفجار باليمن _ ارشيفية

وقع انفجار كبير في محيط البنك المركزي في حي كريتر بعدن صباح اليوم السبت ناجم عن إنفجار سيارة مفخخة وضعت بالقرب من مقر البنك.

وصرح مصدر أمني مسئول لصحيفة “عدن الغد” في نسختها الإلكترونية بأن الإنفجار وقع في الساعة السادسة إلا ثلث صباح اليوم نتيجة تفجير سيارة مفخخة بالقرب من حاجز التفتيش القريب من البنك وأدى إلى إصابة 3 أشخاص نقلوا للمستشفى للعلاج كما تضرر عدد من المنازل المجاورة للبنك وذلك وفق حصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن السيارة تركها الجناه في المكان مساء يوم الجمعة على ما يبدو.

وقد وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لتأمين المكان وانتشرت في الشوارع القريبة من البنك في الوقت الذي أفاد فيه سكان قريبون من البنك بأن الانفجار كان عنيفا للغاية.

يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كان قد أصدر قرارا يوم 18 سبتمبر الماضي بنقل مركز عمليات البنك المركزي في صنعاء إلى عدن وتعيين مجلس إدارة جديد للبنك.

أ ش أ

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