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سقوط أمطار متوسطة على سواحل العريش.. وإعلان حالة الطوارئ بوسط سيناء

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سقوط أمطار متوسطة على سواحل العريش.. وإعلان حالة الطوارئ بوسط سيناء سقوط أمطار متوسطة على سواحل العريش.. وإعلان حالة الطوارئ بوسط سيناء

>شمال سيناء - محمد حسين

 

شهدت سواحل شمال سيناء سقوط متوسطة على مناطق الساحل فى بئر العبد وغرب العريش، وسط فرحة الأهالى بسقوطها، وأعقب سقوط الأمطار ظهور تجمعات مياهه على الطريق الدولى العريش القنطرة، وشوارع القرى .

وأفاد مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، أنه لم يتم تلق أى بلاغات بوقوع خسائر أو أضرار فى مناطق سقوط المطر، مشيرًا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمناطق وسط سيناء تحسبا بجريان مياه السيول والتنبيه على المستشفيات استمرار حالة الاستنفار، ومتابعة غرف مجالس المدن وكافة الجهات الخدمية للموقف بشأن سقوط الأمطار والسيول.

وطالب أهالى فى مدينة العريش بتحرك مجلس المدينة لتهيئة سير مياه الأمطار حال وصولها العريش فى مجارى مخصصة لها منعا لتكرار مشكلة تجمع مياه الأمطار وغلقها للشوارع العام الماضى.

 


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