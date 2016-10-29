موقع الأمم المتحدة يبرز انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

أبرز الموقع الرسمى للأمم المتحدة، انتخاب مصر وانضمامها لعضوية مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، لمدة 3 سنوات مع العراق والسعودية وتونس.

وذكر الموقع أن 14 دولة انضمت إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان، تبدأ فى الأول من يناير 2017 ولمدة ثلاث سنوات، بعد تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا، لشغل المقاعد الأربعة المخصصة للدول الأفريقية.

وأشار الموقع إلى أن تونس حصلت على 189 صوتا، جنوب أفريقيا 178 صوتا، رواندا 176صوتا ومصر على 173 صوتا، وفى مجموعة الدول الآسيوية والمطلة على المحيط الهادئ، حصلت الصين على 180صوتا، اليابان 177، العراق 173، السعودية 152، وتصدرت كوبا مجموعة الدول اللاتينية ومنطقة الكاريبى بحصولها على 160 صوتا كما انضمت الولايات المتحدة إلى العضوية الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، بعد حصولها على 175 صوتا.

أما روسيا فلم ينجح مسعاها فى الانضمام لعضوية المجلس بدءا من العام المقبل، إذ حصلت على 112 صوتا فى مجموعة دول شرق أوروبا التى يخصص لها مقعدان فازت بهما المجر 144 صوتا، كرواتيا 114 صوتا.