شرطة دبي تحل لغز اكتشاف هوية جثة محترقة وتقبض على الجناة

كشف الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، عن تمكن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من حل لغز العثور على جثة مجهولة الهوية محترقة في منطقة القصيص الصناعية بالقرب من احدى المستودعات، مبيناً أن صاحب الجثة رجل من جزر القمر،وكان قد تعرض إلى جريمة قتل تورطت فيها زوجته وعشيقها الذي هو أيضاً "صاحب الزوج".

وأثنى الفريق خميس مطر المزينة على الجهود التي قامت بها إدارة البحث الجنائي والملاحقة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في معرفة وتحديد هوية الضحية والكشف عن منفذي الجريمة في القضية التي أطلق عليها اسم "ومن الحب ما قتل".

وأوضح الفريق المزينة أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة للعمليات في الساعة 12,15 الموافق يوم السبت 15/10/2016، مفاده عثور أحد حراس المستودعات على جثة مجهولة الهوية تحترق بجانب محول للكهرباء، وعلى ضوء البلاغ انتقل الى المكان الضابط المناوب، وبالاستفسار من المبلغ، افاد بانه واثناء قيامه بجولة ميدانية حول المستودع تفاجأ بوجود جثة محترقة وما تزال النيران تندلع فيها خصوصا في منطقة الرأس، مع عدم ارتداء الجثة لملابس.

وتابع: فور ورود البلاغ شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل لمتابعته وكشف الغموض حول هوية صاحب الجثة إلى أن حامتالشبهات بأن تتكون الجثة عائدة إلى المجني عليه، وبناء على ذلك تم استدعاء زوجته.

وأضاف المزينة: عند سؤال الزوجة عن مكان زوجها ادعت في البداية أنه اختفى عن المنزل قبل 14 يوماً وأنه توجه إلى البحر لرحلة صيد السمك، وقد لمسنا عدم وجود مصادقية في ادعائها وتمت معاودة جمع الاستدلالات معها مرة أخرى، فعّدلت عن أقوالها وأقرت طواعية بارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق زوجهامنذ قرابة عامين.

وأشار القائد العام إلى أن الزوجة أقرت أن صديق زوجها "عشيقها" كان يتردد على مقر سكنها لزيارة زوجها ومن خلال تردده الدائم توطدت علاقتها معه وكانت تخرج برفقته دون علم زوجها حتى وصلت العلاقة إلى علاقة غير شرعية.

وبين أن الزوجة أقرت أيضاً أن الخلافات بينها وبين زوجها ازدادت فأبلغت عشيقها واتفقا على التخلص منه، وفي يوم الواقعة حضر عشيقها الساعة الثالثة صباحاً واصطحب زوجها في سيارته بدعوى حل الخلافاتبينهما، وبعد مدة من الزمن اتصل بها وأبلغها أنهأنهى المهمة واعتدى على زوجها، وانه في السيارة دون حراك.

وأشار إلى أن الزوجة اعترفت أن عشيقها حضر إلى منزلها الساعة السادسة صباحاً ثم جلس برفقتها وبعد ذلك غادر بعد أن أفهمها أنه سيقوم بالتخلص من الجثة عن طريق دهسها أو حرقها في منطقة صناعية القصيص.بعد اعترافات الزوجة باشرت الإدارة العامة للبحث والتحري عملية البحث عن مكان عشيقها المدعو (خ.ب) من جزر القمر، حيث تم إلقاء القبض عليه.

من جانبه أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن المتهم أقر في التحقيقات أنه على اثر خلاف بين الزوجة والزوج قام بالاتصال بالمجني عليه في حوالى الساعة 3 صباحاً الموافق 14/10/2016 وطلب منه الخروج معه لحل الخلاف بينه وبين زوجته، وقام بأقناع الزوج السماح له بتقييد يديه ورجليه وايصاله لزوجته بهذه الحالة لترضى عنه، حيث وافق الزوج على ذلك.

وبين أن المتهم أقر بأنه وبعد تقييد المجني عليه قام بأخده إلى منطقة الطي واختار موقعا مظلماًوأنزله فيه وهو مقيد ثم ألقاه على بطنه وضربه على رأسه بحجر (طابوق) مما أدى إحداث نزيف حاد، وبعد ذلك وضعه مرة أخرى في السيارة، وعاد الى منزل المجني عليه والتقى بزوجته.

> كما وأقر المتهم أنه ترك الضحية مقيداً في المقعد الخلفي مستغلا الزجاج المخفي للسيارة، والتقى بالزوجة وأبلغها انه تمكن من الاعتداء على زوجها وضربه على رأسه وهو موجود في السيارة، واتفقا على التخلص منه.

واعترف المتهم أنه في حوالي الساعة الثامنة من نفس اليوم قام بشراء عبوه بترول (جريكن) وباستخدام سيارته الخاصة توجه إلى منطقة القصيص الصناعية واخذ يدور فيها إلى أن توقف بالقرب من مستودع، وأنزل المجني عليه، مضيفاً أنه أثناء إنزال المجني عليه شعربأنه لا يزال على قيد الحياة فقام بوضعهعند نهاية باب سحاب السيارة وأقدم على ضرب رأسه بواسطةباب السحاب عدة مرات، ومن ثم أقدم على دهسه عده مرات إلى أن تأكد من ازهاق روحه.

وأضاف المتهم أنه سكب البترول على كامل جسم المجني عليه وحرق جثته ومن ثم تحرك بالسيارة تاركاً الجثة تشتعل بالنيران، وعلى مسافة قريبة من مكان الحادث تخلص من عبوة البترول عبر رميها بالشارع وفر من نفس المكان ثم أبلغ عشيقته بما حدث واتفقا على عدم البوح بشيء وإبلاغ ذويه بأنه ذهب لصيد السمك.