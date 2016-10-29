المحكمة العليا في فنزويلا: مادورو لايحمل سوى جنسية واحدة

قضت أكبر محكمة في فنزويلا بأن الرئيس نيكولاس مادورو فنزويلي فعلا وذلك ردا على سنوات من تكهن المعارضة بأن الزعيم الاشتراكي وُلد في حقيقة الأمر في كولومبيا المجاورة ويحمل جنسيتين.

وبحسب رويترز قال حكم المحكمة العليا الذي أكد أيضا أن مادورو لا يحمل جنسية أخرى إن‭ ‬”الدليل القاطع يُظهر بيقين مطلق أن رئيس الدولة المذكور آنفا وُلد في كراكاس.”

ولم توضح المحكمة ما هو الدليل الذي راجعته.

وطالب زعماء المعارضة بأن يظهر مادورو شهادة ميلاده وأشاروا إلى التناقض في التصريحات المختلفة للمسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بمكان ميلاده.

وسعى البعض إلى عزل مادورو من منصبه على أساس أن حمل جنسية ثانية لا يسمح له بتولي الرئاسة. ولم تحقق هذه المحاولة تقدما على الإطلاق لأن ناشطي المعارضة عجزوا عن الحصول على شهادة ميلاده.