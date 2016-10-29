طقس اليوم معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد مصر اليوم السبت تحسن فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

القاهرة 22 28

الإسكندرية 21 25

مطروح 16 25

بورسعيد 21 26

دمياط 22 28

بلطيم 23 26

الإسماعيلية 18 29

السويس 19 28

العريش 16 28

نخل 13 28

طابا 19 26

الطور 19 29

مرسى علم 22 31

الغردقة 19 31

شرم الشيخ 20 30

رفح 15 27

كاترين 14 21

سيوة 14 26

المنيا 17 30

الفيوم 20 29

رأس سدر 18 31

أبوسمبل 18 34

وسط الدلتا 21 28

أسيوط 16 32

سوهاج 19 32

الأقصر 18 34

أسوان 19 34

شلاتين 19 32

حلايب 20 29

الوادى الجديد 18 31

قنا 19 33

نويبع 21 31

السلوم 16 25