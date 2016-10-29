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سعر الدولار اليوم السبت 29/10/2016 في السوق السوداء يقترب من 20 جنيه والدينار الكويتي يرتفع إلى 55 جنيه لأول مرة

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سعر الدولار اليوم السبت 29/10/2016 في السوق السوداء يقترب من 20 جنيه والدينار الكويتي يرتفع إلى 55 جنيه لأول مرة سعر الدولار اليوم السبت 29/10/2016 في السوق السوداء يقترب من 20 جنيه والدينار الكويتي يرتفع إلى 55 جنيه لأول مرة

اليوم، حيث ارتفعت العملة الخضراء بصورة غريبة خلال الساعات الماضية، فلأول مرة ترتفع العملة الخضراء أكثر من جنيه مصري خلال ساعات قليلة، مما ينذر بكارثة محققة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تزداد التوقعات بوصول الدولار إلى أكثر من 20 جنيه، الأمر لم يعد غريبا على الإطلاق وسط صمت تام من جانب والبنك المركزي، دون إيجاد حلول للأزمة.

على جانب آخر ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن المضاربات على العملة الخضراء ما زالت مستمرة بشدة، وأكدت أن المتعاملين في السوق الموازي يحتفظون بالدولار، مع زيادة توقعات تعويم الجنيه، وأيضا خفض قيمة الجنيه رسميا، الجدير بالذكر أن الدولار قد ارتفع إلى أكثر من 17 جنيه في ساعات قليلة، ويتوقع أن تكون الارتفاعات كارثية الأسبوع الحالي، وقد يصل 20 جنيه آخر الأسبوع.

الجدير بالذكر أن الحكومة تواجه العديد من الصعوبات في توفير العملة الصعبة للبلاد، بسبب توقف السياحة وخروج المستثمرين الأجانب من ، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد طوال السنوات الثلاثة الماضية، تبع ذلك نقص حاد في العملة الخضراء، وارتفاع شديد في أسعار السلع والخدمات للمواطنين المصريين، مع إصرار البنك المركزي على غلق شركات الصرافة، ووضع قيود على التحويلات الدولارية.


سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 29/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 17.10 جنيه للشراء مقابل 17.30 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 20 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

وقال رئيس الوزراء أن مصر ستوقع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الجاري، وأكد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة للغاية، وأن البنك الدولي يتفهم موقف مصر تجاه بعض الممارسات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تعاني من العديد من المشكلات، وأنها في أمس الحاجة في الفترة الراهنة لمزيد من التكاتف من جميع أطياف الشعب المصري، من أجل حل الأزمة الراهنة المدمرة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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