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"حقوق الإنسان" بالبرلمان تجتمع لبحث قائمة الشباب المحبوسين وتعديلات التظاهر

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"حقوق الإنسان" بالبرلمان تجتمع لبحث قائمة الشباب المحبوسين وتعديلات التظاهر "حقوق الإنسان" بالبرلمان تجتمع لبحث قائمة الشباب المحبوسين وتعديلات التظاهر

>كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعا صباح غد الأحد لمناقشة القائمة التى طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب، للشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيناقش سبل التعاون مع اللجنة الشبابية التى طالب الرئيس بتشكيلها لإعداد قائمة بالشباب المحبوس على ذمة قضايا، وبحث تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الخاصة بتعديل قانون التظاهر.

وأشار، إلى أن اللجنة ستستضيف ممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجتمع المدنى لبحث تعديلات قانون التظاهر، بحيث تخرج بقانون يليق بمصر.

 


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