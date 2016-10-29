أهالى النوادرية بدمياط يشكون انقطاع المياه أسبوعا

اشتكى أهالى عزب الشرم وياسين والنوادرية وخاطر وغانم وهى العزب الحائرة بين الوحدة المحلية بتفتيش السرو بدمياط والوحدة المحلية بقرية الإسكندرية الجديدة التابعة لمحافظة الدقهلية، من الانقطاع الدائم لمياه الشرب والتى لم تصل لتلك العزب منذ أسبوع، فضلا عن انقطاعها طوال أشهر الصيف.

وقال مرتضى الشامى فلاح 53 عاما أحد أهالى المنطقة أن "مياه الشرب منقطعة تماما منذ أسبوع ما اضطر الأهالى إلى اللجوء لقرى الرحامنة وتفتيش السرو، لجلب المياه عن طريق التروسيكل والعربات الكارو، حيث يتم ملء البراميل والجراكن الكبيرة ومن ثم توزيعها على أهالى المنطقة.

ويضيف محمد حسن الدغيدى صياد 48 عاما أحد أهالى القرية لا أحد يريد أن يتحرك والناس تبحث عن شربة مياه نظيفة لمدة أسبوع كامل بدون مياه شرب ونضطر لقطع مسافة 25 كيلو مترا، لنحضر جراكن المياه من مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية أو لمسافة 2 كيلو لنملأ الجراكن من قرية زرزاة.



> وأشار إلى أن العزبة التى تقع بطول ترعة السلام، يمر من أمامها مياه النيل ولا يستطيع الأهالى العثور على شربة ماء، مؤكدا أن المياه منقطعة منذ أسبوع.



> وأكد محمد المصرى فلاح 50 عاما أحد اهالى أن الحل الجذرى للمشكلة يكمن فى حسم تبعية العوب التابعة للوحدتين المحليتين بتفتيش السرو والإسكندرية الجديدة إداريا لمحافظة دمياط، وهى المشكلة المثارة منذ عدة سنوات، بعد قرار رئيس الوزاراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بفصل القرية إلى شطرين.