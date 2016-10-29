ضبط مسجل بحوزته سلاح نارى بطنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا، من ضبط مسجل وبحوزته سلاح ناري بدائرة القسم.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، تلقى اخطارا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم، يفيد بتمكن النقيب حسن داوود، معاون المباحث، من ضبط مسجل ويدعى "ا ع م خ" 43 سنة، مقيم بمنطقة القرشى بذات الدائرة، وبحوزته سلاح نارى طبنجة أثناء تجوله بدائرة القسم.

تم اصطحابه لديوان عام القسم وحرز السلاح النارى، وحرر محضر رقم 27771 ثان طنطا، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأخطر اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية بالواقعة.