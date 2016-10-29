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بالصور.. ياسين التهامى يشعل الميدان الإبراهيمى بمدح الرسول

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بالصور.. ياسين التهامى يشعل الميدان الإبراهيمى بمدح الرسول بالصور.. ياسين التهامى يشعل الميدان الإبراهيمى بمدح الرسول

>كفر الشيخ - محمد سليمان

التف الآلاف حول المنشد الدينى ياسين التهامى، أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى فى الليلة الختامية لمولد الدسوقى بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فى جو عمته الروحانيات، وبرغم انتهاء الليلة الختامية مساء الخميس إلا أن الآلاف من مريدى الدسوقى صمموا على البقاء للاستماع لياسين التهامى الذى يتواجد مساء الجمعة كل عام عقب نهاية المولد.

 

وأنشد التهامى عددا من القصائد فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفاعل أبناء الطرق الصوفية والميردين للشيخ ومحبى الدسوقى من أهالى المحافظات المتعددة، خاصة محافظات الصعيد والشرقية والمنوفية والبحيرة وعدد من أهالى قرى محافظة كفر الشيخ مع أناشيد التهامى الدينية ومدحه لرسول الله وآل بيته معدداً كرامات أولياء الصالحين.

 


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