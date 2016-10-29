أهالى عزبة البرج بدمياط يشكون تلوث مياه الشرب وتغير رائحتها

اشتكى أهالى مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط من ضعف مياه الشرب وتغير رائحتها ولونها بصفة دائمة، مطالبين محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد بسرعة التدخل، وتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لأخذ عينات من هذه المياه وتحليلها حفاظا على صحتهم.

قال محمد عبيد أحد أبناء المدينة إن شركة الغاز الطبيعى تقوم بكسر بعض مواسير المياه والصرف الصحى أثناء عمليات الحفر لتوصيل الغاز، ثم تقوم بالردم عليها دون إصلاح ما تم تكسيره فتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى.

وأضاف حسن رمضان أحد الأهالى أن عزبة البرج تعانى من مشاكل مياه الشرب منذ فترة طويلة بسبب سوء حالة المواسير، لأن معظمها قديمة ومتهالكة، ومنها مواسير أسبوستس محرم استخدامها، وأخرى مواسير أسمنتية، ما يؤدى إلى اختلاط الصرف الصحى بمياه الشرب.

وطالب أحمد يحيى موجه بالأزهر بلجنة من مياه الشرب لأخذ عينات من المياه من مناطق مختلفة، والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة الأهالى، والتشديد على شركة الغاز مراجعة التوصيلات ورد الشىء لأصلة وإصلاح أى تلفيات تنتج عن هذه التوصيلات، وهذا دور الوحدة المحلية بالمدينة.