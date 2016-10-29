فنانون مغاربة يدعمون سعد لمجرد في محنته

عبّر عدد من الفنانين المغاربة عن دعمهم للفنان المغربي سعد لمجرد، الذي تمّ إيقافه منذ يومين بباريس بتهمة محاولته اغتصاب فتاة. ومن بين الفنانين المتضامنين مع لمجرد، حاتم عمور ودنيا باطمة وأسماء لمنور والإعلامية مريم سعيد وآخرون.

ونشرت الفنانة ابتسام تسكت تدوينة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها: " مع كامل الأسف هاد الحقد لي وصلوا ليه بعض الناس كنسميهم أنا أعداء النجاح ... باش توصل بهم الجرأة لتدبير فخ مفضوح فقط لأنه فنان ناجح ووصل للعالمية ، المهم لي غنقدر نقول هو الله يشافيهم من الحقد والحسد لي هما فيه وسعد معروف بأخلاقه مهما درتو وحاولتوا وألفتوا سيناريوهات غدي يبقى فعنينا كبير". وأضافت: " سعد أخلاقك وتربيتك كتشهد عليك وكيفما كتبغي الخير للغير ومكتحسدش ربي عمرو غدي يخيبك والرضا دالوالدين غدي يوقف معاك . كنتمنى نساليو من الحقد والكراهية ونساليو من اننا نحاربو النجاح وبركا علينا من حضيني نحضيك عيشوا بسلام #كلنا_سعد_المجرد".

من جهتها، عبّرت أسماء لمنور في تدوينة لها أيضاً عن تضامنها المطلق مع لمجرد، حيت كتبت معلقة على الحدث: "طلبي للإعلاميين والجمهور المتهجمين على سعد لمجرد -ولد بلادي اخي وصديقي- أن يتريثوا في الحكم على الأقل احترموا قرينة البراءة لأن هناك ما يدعو للشك في هذه القضية . حتى الصورة السنيمائية التي أخذت له ليست بريئة . على العموم نسأل العلي القدير أن يفرج على أخينا في هذا المصاب الجلل . يارب يوقف معاه ويظهر الحق . ويصبر واليديه". دابا اللي كيبغيه يدعيلو من قلب قلبو وصافي يزيح هاد الغمة واللي بغا ليه الشر اللهم اجعل كيده في نحره".

في عيد ميلاده، وتزامناً مع اعتقال سعد، كتب ياسين لمنور أخو أسماء لمنور ومدير أعمالها معلّقاً على تحامل بعض الأقلام ضدّ لمجرد: "سعد بريء وسيبقى بريء حتى يثبت العكس مفهمتش تسرع بعض الاقلام في إطلاق الأحكام والأوصاف بغير وجه حق . يا ربي تفرج همه ويكون بريء براءة الذئب من دم يوسف . الله يدير لخويا سعد شي تاويل ديال الخير يا رب ونشوفوا الابتسامة ديالو من جديد".

دنيا باطمة واكبت من جهتها الحملة التي يقودها زملاؤها الفنانون المغاربة فشاركت بصورة لسعد تتضمّن الراية المغربية وهاشتاق "كلنا سعد لمجرد". وقالت في تدوينة لها على انستقرام: "انا كلي يقين انه من المستحيل أن ولد بلدنا سعد لمجرد يلطخ سمعته ونجوميته بهذه السهولة، سعد من الناس المكافحة، الناس الطموحة، المجتهدة لي وصل بجهده الخاص لهذه النجومية التي حارب من اجلها منذ فترة طويلة ، لن تفلحوا يا كارهي النجم سعد ولن تنفذوا بأفعالكم الوسخة "، مضيفة: "أزمة وستمر بسلام بإذن الله أتمنى من كل الشعب المغربي أنفقف يقف متضمنا مع ابن بلده الذي رفع راية بلادنا دائما في السماء عالية كلنا سعد لمجرد وماشي ساهل توسخو سمعة مغربي هذه ضريبة النجاح والنجومية والشهرة دائما الانسان الطيب يحب الجميع إيذاءه بأي طريقة كانت لكن نسوو ان هناك رب العالمين اقوى من الجميع الله يرجعك لوطنك واهلك سالم بإذن الله".

حاتم عمور لم يتوان من جهته في التعبير عن قلقه على ابن بلده، وفق ما أظهرته تدوينته التي جاء فيها: "ربي يكون معاه، إن شاء الله يكون سوء تفاهم وحتى لو لم يكن ابن بلدي بس رح نوقفو معاه. والناجح دايما له اعداء" .

وكانت والدة لمجرد في آخر اتصال ب أحد المواقع الإلكترونية قد طلبت من جميع المغاربة ومحبيه في مختلف دول العالم الدعاء له . كذلك نشر المخرج إدريس الروخ تسجيلاً صوتياً يوضح فيه أن سعد ضحية مؤامرة بسبب نجاحه، وقال إن الترصد له وتصوير لحظة خروجه بالأصفاد من إحدى السيارات دليل قاطع على أنه مجرّد فخّ .

يذكر أن خبراً راج في مواقع التواصل الاجتماعي حول طائرة خاصة ستنطلق غداً من مدينة الدار البيضاء تضمّ شخصيات فنية مغربية لأجل السفر إلى باريس لمساندة سعد .