وزارة الثقافة التونسية تنعى الفنان ملحم بركات

نعت وزارة الثقافة التونسية الفنان اللبناني الكبير الراحل ملحم بركات وجاء في نعيها له:

"تنعى وزارة الشؤون الثّقافيّة الفنّان والملحّن اللّبناني ملحم بركات الذّي وافته المنيّة اليوم 28 أكتوبر 2016 اثر صراع مع المرض عن سنّ تناهز 71 سنة.

الفقيد الذّي ذاع صيته في مختلف انحاء العالم العربي يعتبر من أبرز الأصوات الطّربيّة التّي أثرت المدوّنة الفنّية العربيّة بألحانها و أعمالها المتميّزة.

موهبته وطاقاته الصّوتيّة التّي لفتت الانتباه منذ صغره و تطوّرت مع مدرسة الرّحابنة بوّأته مكانة فريدة في لبنان وخارجها وقد أحيا الفقيد عدّة حفلات بتونس وخاصّة بمهرجان قرطاج الدّولي كان آخرها الحفل الذّي أحياه يوم 02 أوت بمناسبة الدّورة 52.

رحم اللّه الفقيد وأسكنه جنانه وألهم أهله والأسرة الفنّية في تونس وفي العالم العربي الصّبر والسّلوان. إنّا للّه وإنّا إليه راجعون"