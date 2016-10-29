"The 5" تطلق "لا بالزاف" المغربية من أزقة بيروت

تستمر فرقة The5 باصدار أعمالها الجديدة وهذه المرة أغنية "لا بزاف" كتبت كقصة طريفة عن محاولة مواجهة "بنت الجيران" وإنها ترمز لخليط من الإلهامات المحلية والعالمية لدى أعضاء الفرقة وعلامة على الخطوة التالية لمشوار موسيقة "The 5".

بمزيجها من كافة أنواع الموسيقى، صوت ناضج وكلمات وألحان كتبت من قبل أعضاء الفرقة بذاتها. الأغنية تتميز بإحساس مغربي مرح ولكنات الشباب المختلفة تجعلها مفهومة على كافة المناطق.

هذه الأغنية الجديدة مصحوبة بفيديو كليب فريد من نوعه وهو على قدر الأغنية مرحاً وهو خليط من مقاطع فيديو مصور وصور متحركة، أخرجه فارس سخن. هذا الفيديو كليب يتبع الفرقة وهم يمشون في أزقة بيروت، وهم يلاحقون هذه الفتاة ويعطوننا نظرة سريعة على كل من شخصياتهم. صوّر في السويد في أوائل هذا العام ، فرق من بيروت وستوكهولم تعاملوا مع بعضهم البعض لإعطائهم هذا المزيج لأكبر أغنية لـ The5 لعام 2016.

"لا بزاف" أنزلت على جميع منصات البث الموسيقي، الراديو والتلفاز اليوم مع الفيديو، والعرض الأول للفيديو كليب على Vevo في الساعة 09:00 AM بتوقيت الامارات.

The5 قد أنزلوا سلسلة على اليوتيوب بإسم "The 5 Fridays" على أحد مواقع التواصل الخاصة بهم "The5 Official". كما يستطيع المعجبون متابعتهم في جولتهم حول العالم وهم يغنون ويعزفون باجمل سهرة على شاطىء البحر.

كما ان الجماهير سوف تحظى على فرصة لمشاهدة خماسيتهم المفضلة مباشر لأن The5 سوف يلعبون الموسيقى في "Beats on the Beach" يوم الجمعة 25-11-2016 كجزء من "يا سلام 2016" في أبوظبي وسوف يقدمون مجموعة مولعة من الأغاني تتضمن أغنيتهم الجديدة.كما أن الجماهير سوف يسعدون بمعرفة أنهم يستطيعون مقابلة الشباب في 24-11-2016 في Virgin Megastore في أبوظبي.