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ليدي غاغا تحيي حفل American Music Awards

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الخميس 27-10-2016 14:59

ستحيي النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga حفل توزيع جوائز 2016 American Music Awards بتقديمها عرضاً كبيراً.

وسيقام حفل American Music Awards2016 في 20 تشرين الثاني/نوفمبرالساعة الـ8 مساءً بتوقيت لوس أنجلوس، كما سيعرض عبرقناةABC.

يشار إلى أنّ النجم الشهيربرونو مارسBruno Marsسيفتتح حفلAMA

حيث سيغني للمرة الأولى على مسرحه، كما سيقدم النجم ستينغ عرضاً في الحفل.

يذكر أن ليدي غاغا أطلقت مؤخراً ألبومها الخامس الجديد "Joanne"، بعد مرورعامين على إطلاقها آخر ألبوم لها.

وقد استوحت النجمة، البالغة من العمر 29 عاماً، معظم أغنيات الألبوم من قصص وذكريات ومشاعر شخصية، خصوصاً ما تعلق بموضوع جوانا، وهي عمّة النجمة، وقد توفيت، والتي كانت مصدر قوة ودعم للنجمة، حين انطلقت في عالم الموسيقى والفن.

 

 

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