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بالصور.. تحطيم نجمة ترامب على رصيف الشهرة في هوليوود

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الخميس 27-10-2016 18:49

تم صباح أمس الأربعاء تحطيم مكان المرشح الجمهوري للإنتخابات الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump، في تاريخ هوليوود إلى قطع صغيرة، حيث ضرب مخرّب مجهول بمعول نجمته على ممر المشاهير في عاصمة السينما.

وأظهر نُشر على موقع Deadline شخصاً يرتدي زيّ عمال المدينة، وهو يحطم النجمة النحاسية المحفورة في الرصيف على طول شارع هوليوود.

وقالت الشرطة لصحيفة" Los Angeles Times" إنه لم يتم القبض على أي شخص إثر الحادث، فيما كشف الضابط سال راميريز، إنهم عثروا على مطرقة ومعول وقبعة عامل بناء وسترة في مكان الحادث.

وكان ، مرشح الحزب الجمهوري الحالي لرئاسة الولايات المتحدة، قد تم تكريمه بهذه النجمة في يناير عام 2007 لعمله التلفزيوني في برنامج تلفزيون الواقع " The Apprentice".

يشار الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نجمة ترامب في موسم الإنتخابات المثير للجدل، إذ تم سابقاً رشها بالطلاء برسم رمز النازية، وعلامة "كتم الصوت"، وأحيطت بـ"جدار" مصغر في إشارة إلى الجدار الذي وعد ترامب ببنائه على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

 

 

 

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