محمود عبد العزيز بخير ..فلا تقتلوه بالشائعات

نفى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، كل ما تردد عن وفاة النجم الكبير محمود عبد العزيز، مؤكداً أنه تواصل مع الأسرة فور انطلاق شائعة الوفاة، وتم التأكد من عدم صحة الشائعة، وأن حالة الفنان الكبير بخير وتتحسن، وهو متواجد الآن بغرفة عادية لحين السماح بخروجه من المستشفى.

نقيب الممثلين ندد بالشائعات المتكررة حول وفاة الساحر محمود عبد العزيز، مطالباً مروجي الشائعات بالتوقف عن قتل نجوم الفن معنوياً، ومراعاة الحالة النفسية لذويهم، وأكد أن أسرة الفنان الكبير صاحبة الحق في تداول أخبار حالته الصحية، ولا يليق بأي شخص أو جهة إعلامية تناول معلومات مغلوطة، وطالب نجوم الفن بعدم الإنسياق وراء الشائعات، مشيراً إلى أن أسرة الساحر تفضّل الحفاظ على خصوصية الحالة الصحية للفنان القدير.