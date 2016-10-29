اليوم.. أولى جلسات محاكمة محام بتهمة التعدى على أمين شرطة بطوخ

تنظر اليوم السبت محكمة جنح طوخ أولى جلسات محاكمة محامى وجهت له النيابة العامة تهمة التعدى على أمين شرطة داخل مركز شرطة طوخ.

وكان المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية أمر بإحالة المحامى "أشرف حسنى سويلم" إلى محكمة الجنح بتهمة التعدى على أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمركز شرطة طوخ وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن العشرات من المحامين بمحافظة القليوبية، تجمهروا أمس، داخل محكمة طوخ الجزئيةـ اعتراضا على قرار نيابة مركز طوخ بحبس زميلهم المحامى "أشرف حسنى سويلم"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد حدوث مشاجرة بينه وبين أمين شرطة بمركز طوخ.