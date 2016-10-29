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ضبط مخزن سولار وكمية كبيرة من اللحوم والدواجن مجهوله المصدر بفاقوس

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ضبط مخزن سولار وكمية كبيرة من اللحوم والدواجن مجهوله المصدر بفاقوس ضبط مخزن سولار وكمية كبيرة من اللحوم والدواجن مجهوله المصدر بفاقوس

>الشرقية – إيمان مهنى

تمكنت حملة تموينية، فى مدينة فاقوس بالشرقية، بإشراف حمدى الشربينى، وكيل الوزارة، من ضبط 825 لتر سولار مخزنة لدى أحد المواطنين وكمية من اللحوم والدواجن المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

 

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن سولار فى قرية قهبونة وتم التحفظ على 825 لتر سولار معبأة فى جراكن بلاستيكية تمهيدا لبيعها فى السوق السوداء وتحرر بذلك الجنحة رقم 26641 جنح المركز.

 

وضبط كيلو لحم ضان مذبوحة خارج السلخانة بحوزة صاحب أحد المطاعم الشهيرة، وتحرر بذلك المحضر رقم 9988 جنح المركز، وصاحب ثلاجة المصرية الاماراتية بندر فاقوس وبحيازته 6 كيلو دجاج فاسد منتهى الصلاحية، وتحرر بذلك المحضر رقم 9989 جنح المركز.

 

وشدد وكيل وزارة ، على أن المديرية والرقابة التموينية لن تتوانى فى ضبط المخالفين وحماية المواطنين من جشع التجار، وأن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، يولى اهتمامًا كبيرا بهذا الشأن حفاظا على صحة المواطنين.


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مصر 365

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