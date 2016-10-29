"جنح دار السلام" تبدأ اليوم محاكمة 3 ساقطات وراغب متعة

تنظر محكمة جنح دار السلام اليوم، السبت، أولى جلسات محاكمة 3 ساقطات وراغب متعة محرمة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب.

وكانت معلومات وردت إلى رجال مباحث الآداب تتهم ربة منزل بإدارة شبكة أعمال منافية آداب تضم فيها 3 ساقطات وتستقطب أخريات وتعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

بعدما أكدت التحريات صحة المعلومات تشكل فريق البحث داهم الشقة، الكائنة بدار السلام، وضبطت 3 ساقطات وراغب متعة فى وضع مخل كما حرز 2000 جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتحرر لهم المحضر اللازم، وتولت معهم النيابة التحقيق وإحالتهم إلى المحاكمة.