بالصور.. أكوام القمامة تهدد حياة أهالى مدينة الخارجة بالوادى الجديد

رصدت عدسة "اليوم السابع" أحد المظاهر التى تهدد حياة سكان أهالى مدينة الخارجة بالوادى الجديد من خلال حرق مئات الأطنان من القمامة ومخلفات الأحياء التى يتم جمعها من الكتل السكنية بمعرفة رئاسة مركز الخارجة والأحياء التابعة لها، ويتم إلقاؤها فى منطقة قريبة من التجمعات السكنية وحرقها بطريقة غير آمنة، ما يتسبب فى انتشار سحب هائلة من الأدخنة والسموم التى تنتقل إلى الأحياء السكنية، وتتسبب فى انتشار الأمراض، حيث يتم حرق جزء من القمامة وتظل مشتعلة لمدة ساعات متواصلة دون مراعاة البعد المناسب عن التجمعات السكنية، ما أدى لانتشار تلال كبيرة من القمامة تحولت إلى محرقة هائلة فى نقطة الكيلو 10 على طريق الخارجة الداخلة.

ولجأت رئاسة مركز الخارجة إلى حرق المخلفات والقمامة فى تلك المنطقة بسبب توقف مصنع تدوير المخلفات بالخارجة بعد تعرضه لحريق هائل أدى لتدميره بالكامل ولم يتم تشغيله على مدار عدة سنوات حتى حصلت المحافظة على منحة من وزارة التعاون الدولى والإنتاج الحربى لإعادة ترميم وتشغيل المصنع من خلال بروتوكول تم توقيعه مؤخرا بين المحافظة والجهات المانحة لإتمام المشروع وإعادة تشغيله.

وأبدى أهالى مدينة الخارجة استياءهم وقلقهم البالغ من استمرار بث سموم تلك الحرائق التى يتم إشعالها فى محيط المناطق السكنية، ما أدى لانتشار الأمراض، خاصة أمراض الصدر والجهاز التنفسى التى تهدد الأطفال فى الوقت الذى يتم فيه إحراق المخلفات الصلبة والخطرة بنفس الطريقة، ما يؤدى لانبعاث الغازات السامة والأبخرة التى تنتشر فى الهواء بالقرب من الأحياء السكنية وتسبب التلوث، حيث يقول محمد علاء من أهالى حى 25 يناير بالقرب من نقطة الكيلو 10 إن الحى يعانى بشدة من انتشار تلك الحرائق والغازات التى تغطى سماء الحى وما يجاوره من أحياء بطريق الداخلة حتى حى البستان ما يستوجب سرعة التدخل لوقف تلك المخالفات وتشغيل مصنع تدوير المخلفات فى أسرع وقت ممكن.

وأضافت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة أن حرق تلك المخلفات يتم بطريقة آمنة وفى مناطق تبعد عن العمران، وذلك بصفة مؤقتة لحين الانتاء من تشغيل مصنع تدوير المخلفات الذى يخضغ لعملية إحلال وتطوير بعد تعرضه لماس كهربائى أدى لاحتراق معداته، وهو ما سيقضى على تلك المشكلة بصفة نهائية.