رفع 323 طناً من المخلفات في خمسة أيام ضمن برنامج «بيئة الزلفي مسؤوليتنا»

أشاد محافظ الزلفي المكلف محمد بن ناصر الجرباء ببرنامج "بيئة الزلفي مسؤوليتنا" التي تنضمه لجنة التنمية الاجتماعية وشركائها من الجهات الحكومية والمتطوعين.

جاء ذلك خلال رعايته الحفل الختامي للبرنامج في مرحلته الأولى صباح أمس بمنتزه "السندة" البري شرق الزلفي والذي اقيم خلال الفترة من ٢١ - ٢٦ محرم الجاري.

وقد حظي البرنامج بتفاعل ومشاركة مجتمعية واسعة وشملت أنشطته حملات تنظيف بيئة المتنزه والتشجير. من جهته، قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبدالله الشايع أن المبادرة حظيت بدعم وتعاون جميع شرائح المجتمع علاوة على الدعم الحكومي الكبير خاصة من بلدية الزلفي ومديرية الزراعة والقطاعات الاخرى.

وتابع: أثمرت الجهود عن رفع 323 طن من المخلفات بمختلف أحجامها وانواعها من المنتزه خلال خمسة أيام.

و نوه الشايع بمتابعة ودعم محافظ الزلفي لهذا البرنامج ومباركته وغيره من البرامج التي تنفذها اللجنة، ومؤكد انهم في اللجنة يستندون في ذلك على رؤية محافظ الزلفي التي تعتمد على المشاركة المجتمعية في بناء المستقبل.

وفي ختام الحفل كرم محافظ الزلفي محمد الجرباء الجهات المشاركة والمواطنين المتطوعين في هذا البرنامج وحظيت جريدة الرياض بتكريم نظير مشاركتها ودعمها للفعاليات البيئة بالمحافظة.