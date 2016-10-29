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اتفاقية لتوعية نزلاء السجون في الطائف

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اتفاقية لتوعية نزلاء السجون في الطائف اتفاقية لتوعية نزلاء السجون في الطائف

رعى محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر بديوان المحافظة، توقيع عقد شراكة بين المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وإدارة السجون بمحافظة الطائف. وتتمثل الاتفاقية في تقديم الأنشطة الدعوية العامة لنزلاء العنابر المشتركة والمثالية وعنبر النساء، وتحوي مجموعة من البرامج والدروس والمحاضرات والمسابقات والبرامج الترفيهية والثقافية وغيرها، إلى جانب تنفيذ أنشطة وبرامج دعوية لنزلاء السجن من الجاليات كل حسب لغته ودعوة غير المسلمين منهم للإسلام. وقد عبر المحافظ عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، مثمناً الدور الذي يقوم به الطرفان من أجل الارتقاء بمستوى البرامج والأنشطة المقدمة للنزلاء وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، وفي نهاية اللقاء تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين ثم التقطت الصور التذكارية.

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