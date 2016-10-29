حملة مكافحة سرطان الثدي تتواصل بمستشفى قوى الأمن

تتواصل في مستشفى قوى الأمن بالرياض الحملة التوعوية عن سرطان الثدي التي ينظمها قسم التوعية الصحية بإدارة الشؤون الأكاديمية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لهذا العام 2016م، تحت شعار "انت الحياة – الفحص المبكر ينقذ حياتك". ودشن الحملة د. خالد المطيري مساعد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض للشؤون الطبية.

وتستمر فعاليات الحملة حتى نهاية الشهر الحالي في عدد من المواقع داخل المستشفى، ويومي 26- 27 أكتوبر 2016م في مبنى طب الأسرة والمجتمع، فيما تختتم الفعاليات يوم الاثنين 31 اكتوبر 2016م في مدخل العيادات الخارجية.

وأوضح لـ"الرياض" د. أنس الشهيب مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، أن الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء 19 اكتوبر2016م بمسيرة على مضمار المشي بحي السفارات، شارك في تنظيمها مختصون من وزارة الصحة، وجمعية زهرة، ومجموعة متعافي، وجمعية عبداللطيف جميل للكشف المبكر، وتنوع برنامج الحملة واشتمل على ورش عمل عن كيفية الفحص الذاتي كأحد مسؤوليات المرأة للاعتناء بصحتها، والفحص الأشعاعي (الماموجرام)، وتوعية الزوار والمنسوبين بسرطان الثدي من خلا توزيع بعض الكتيبات والمطويات، وتنظيم لقاءات للمتعافيات من المرض، وعروض مرئية، ونقاش مفتوح مع المختصين، وإرسال رسائل نصية للتذكير بأهمية الفحص المبكر.