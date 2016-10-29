حصر كراجات شويكة القطيف لإزالتها

دعت بلدية محافظة القطيف أمس أصحاب الكراجات في "حي الشويكة"، الذي تجول فيه م. زياد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف الثلاثاء الماضي إلى مراجعتها بعد انطلاق حملة على الكراجات العشوائية في الحي التابع لمدينة القطيف. وتأتي هذه الخطوات بعد أن زار الحي م. مغربل، إذ وجه الإدارة العامة للشؤون الفنية والإدارة العامة للنظافة والأسواق بمعالجة عدد من الملاحظات التي رصدها خلال زيارته للحي، بشكل فوري، مؤكداً أنه سيتم النظر في جميع الملاحظات بعين الاعتبار، ومعالجة كل ما يمكن تنفيذه خلال العام الحالي وميزانية العام المقبل، للنهوض بمستوى الخدمات البلدية في الحي.