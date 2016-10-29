أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
«شفاينشتايجر» يرد على اعتذار مورينيو -
«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017 -
مستقبل «مونتيلا» مع «الروسونيري» في خطر -
هونتلار يعتزم الرحيل عن شالكه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

حصر كراجات شويكة القطيف لإزالتها

Google+ Print
حصر كراجات شويكة القطيف لإزالتها حصر كراجات شويكة القطيف لإزالتها

دعت بلدية محافظة القطيف أمس أصحاب الكراجات في "حي الشويكة"، الذي تجول فيه م. زياد مغربل رئيس بلدية محافظة القطيف الثلاثاء الماضي إلى مراجعتها بعد انطلاق حملة على الكراجات العشوائية في الحي التابع لمدينة القطيف. وتأتي هذه الخطوات بعد أن زار الحي م. مغربل، إذ وجه الإدارة العامة للشؤون الفنية والإدارة العامة للنظافة والأسواق بمعالجة عدد من الملاحظات التي رصدها خلال زيارته للحي، بشكل فوري، مؤكداً أنه سيتم النظر في جميع الملاحظات بعين الاعتبار، ومعالجة كل ما يمكن تنفيذه خلال العام الحالي وميزانية العام المقبل، للنهوض بمستوى الخدمات البلدية في الحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية