إطلاق مشروع «ابتكار» بالدلم

دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدلم عمر بن عبدالعزيز السنبل مشروع ابتكار التنموي الهادف إلى تنمية الابداع بإكساب المهارات وتطويرها، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع.

المشروع تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالدلم بالشراكة مع إدارة التعليم بمحافظة الخرج، برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية ومركز التنمية الاجتماعية والجمعية الخيرية..

حضر الحفل المهتمون وأولياء الأمور والطلاب المسجلون في المشروع، ورحب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالدلم خالد بن عبدالرحمن الجدوع بالشراكة القائمة بين اللجنة وإدارة التعليم.. المشروع أحد المشروعات التنموية النوعية، حاصل على منحة الأميرة صيتة التنموي محققاً المركز الأول من ضمن المشروعاات المقدمة على المنحة على مستوى المملكة، وخص بلدية الدلم ونادي الشرق بالدلم والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالدلم على مبادرتهم في الشراكة لإنجاح المشروع.