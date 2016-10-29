تصدر التافهين لوسائل التواصل

الشيخ د. عبدالباري الثبيتي

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ د. عبدالباري الثبيتي من الصناعة المزيفة للرموز وتصدر التافهين للمشهد الاجتماعي عبر وسائل التواصل وتسويق أعمالهم حتى أفسدوا الذوق العام وهدموا الأخلاق وصرفوا الناس عن النجاح الحقيقي.

وقال في خطبة الجمعة أمس من المسجد النبوي: الاهتمام بالتوافه ومتابعة التافهين تجعلنا نصنع منهم رموزا يتصدرون المشهد وهم أقزام، وندفعهم للشهرة بتسويقنا لأعمالهم المشينة ومشاهدهم الوضيعة، ونفسح لهم المجال لإفساد الذوق العام وهدم الأخلاق، وصرف الناس عن الارتقاء في ميادين النجاح والتنمية، والأدهى أن يغتر أولئك التافهون بشهرتهم فيتقحمون مسائل لا يفقهونها وعلوما لا يملكون بديهياتها، فمتصدر يفتي في أحكام الشرع والدين عن جهل وهوى، ومتصدرة تقلل من شأن الحجاب وتسخر منه، وثالث يستهزئ بتعاليم الإسلام وأحكامه، ورابع ينهش عرض ولاة الأمر، وخامس ينتقص العلماء والدعاة وطلبة العلم.

وأضاف: التمادي في هذه التفاهات صدع في الأخلاق، ونقص في العقل، وتعبر عن جهل في مفهوم الحياة، وسطحية في التفكير، وتخلف عن ركب العلم والمعرفة، كما أنها تقتل الإرادة وتضعف التنمية، وتجر إلى مفاسد اجتماعية وأسرية، ومن هبط بفكره إلى الاهتمامات التافهة عظم الهوى واستهان بحرمات الله وتدنس قلبه وانتكست فطرته، ولا يخفى على عاقل أن سبب ذل الأمة وهوانها على الله وعلى خلقه هو انتهاك حرمات الله.

وتابع إمام المسجد النبوي: تصرف الترهات والتفاهات الإنسان عن معالي الأمور، وتقتل فيه روح المسؤولية، وتضعف روح العمل، فلا يرتجى منه نفع ولا يؤمن ضرره، تهبط النفوس الشاردة عن مثلها وأهدافها العالية، فتجعل وقتها كله لهوى، وجل أيامها فوضى، كما تضيع الواجبات، وتغدو الحياة عاطلة رخيصة.

وأضاف الشيخ الثبيتي: أن الإسلام هذب سلوك المسلم عن الخوض في سفاسف الترهات وأوحال التفاهات، إلى نيل الغايات النبيلة وبلوغ الاهتمامات الرفيعة وربطه بالعبودية لله سبحانه، التي هي أعظم مقام وأجل مقصد والتي هي منار الطريق ومحور الأعمال ومنطلق الاهتمامات.