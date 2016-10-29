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مرور الشرقية يستشير المواطنين

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مرور الشرقية يستشير المواطنين مرور الشرقية يستشير المواطنين

من المقرر أن يعرض في غضون الأيام المقبلة الفريق الاستشاري لقياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية على أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف رئيس مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة.

وأشار رئيس الفريق إبراهيم الأنصاري لــ "الرياض"، بأن فريق الدعم الاستشاري لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية في المنطقة الشرقية، عقد اجتماعا، وتم خلال الاجتماع تفريغ استبانات المسح ليتسنى لهم دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها وإعداد تقريراً مفصلاً يتضمن النتائج وفرص التحسين وعرضها على أمير المنطقة الشرقية رئيس مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة قريبا، وتنفيذ توجيهات سموه من قبل مسؤولي إدارة مرور المنطقة الشرقية بالعمل على تطوير الخدمات المرورية وتحسينها.

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