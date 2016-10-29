45 يوماً من الترفيه بالمدينة المنورة

أطلق مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة - مساء الخميس - فعاليات مهرجان سلام، وتتواصل على مدار 45 يوما في مقر المهرجان بطريق السلام بحضور عدد من نجوم الكوميديا السعودية ونجوم وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر م. وافي القحطاني أن برامج المهرجان ستشهد تنوعاً في فقراتها للذكور والإناث والأطفال والكبار، وتخصيص خيمة وموقع مجهز للزوار لحضور الاحتفالات المتنوعة فضلا عن إقامة حديقة عالمية للحيوانات ومسابقات وألعاب نارية وترفيهية وجوائز للجمهور بشكل يومي، مضيفا حرص اللجنة المنظمة على توفير كافة احتياجات الأسرة والأفراد في موقع المهرجان ليكون بذلك مركزا ترفيهيا يغني الجمهور عن الكثير من المتطلبات في التسوق والترفيه.