استنكار شعبي ودولي لاستهداف الحوثيين قبلة المسلمين

نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة بالاستهداف الصاروخي الحوثي الفاشل لمكة المكرمة، قائلةً في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر "التعرض للحرمين جريمة عظيمة، وبرهان جديد على هدف الصفويين من زرع جماعة الحوثي في اليمن".‬

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الانقلابية في تمام الساعة التاسعة -مساء الخميس- من محافظة صعدة، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كلم فقط عن مكة المكرمة.

كما استنكرت رابطةُ العالم الإسلامي المحاولة الإجرامية التي عمدت إليها المليشيات الحوثية تجاه منطقة مكة المكرمة، وأوضحت أمانة الرابطة أن هذا العملَ الإجراميَّ يكشف حجمَ الضلال والتيه الذي تَوَرَّطَتْ فيه هذه العصابة الانقلابية، التي طَوَّعَتْ لها نفسُها التجاسُرَ على استفزاز المشاعر الإسلامية بأوهام الطائفية والحقد والكراهية.

من جهته أعرب أمين مجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين لاستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة بصاروخ. وقال "إن دول التعاون تعد هذا الاعتداء الغاشم، الذي ضرب بعرض الحائط حرمة هذا البلد، مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، استفزازاً لمشاعر المسلمين، واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها.

ودان مجلس الشورى واستنكر استهداف مليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمكة المكرمة واعتبر د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس هذا الاعتداء سافراً وفيه انتهاك من قبل عملاء النظام الإيراني في اليمن لحرمة بيت الله الحرام وأشرف بقعة على وجه الأرض.

من ناحيته قال المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري: إن استهداف مكة المكرمة يكشف زيف شعارات المليشيا المنحرفة"، مبينا أن قوات الدفاع الجوي والقوات المسلحة متيقظة وستزيد من إحباطاتهم وانكسراتهم. وأعربت دولتي قطر والبحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لاستهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأكدتا أن استهداف هذه البقعة المباركة يمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض وعملاً إجراميًا دنيئًا تجاوز كل الحرمات وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية.