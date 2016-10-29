مؤتمر صناع السياسة الأميركية - العربية يشيد ببرامج ومبادرات «رؤية 2030»

غلبت الإشادة برؤية المملكة 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات على اليوم الثاني والأخير للمؤتمر السنوي الـ25 لصناع السياسة "الأميركية - العربية" ، الذي ينظمه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية - العربية. وعبر المتحدثون في جلسة العمل التي كانت تحت عنوان "الديناميكية الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030" عن تفاؤلهم بتحقيق هذه الرؤية للأهداف المرسومة لها، وعزوا ذلك إلى عدد من الأسباب جاء في مقدمتها الاستثمار المستمر للمملكة في قطاع التعليم الذي بدأ بشكل متواصل منذ نحو عشر سنوات، منوهين بالإنجازات التي حققتها المملكة في هذا القطاع. وشارك في الجلسة السفير الأميركي السابق لدى المملكة، جيمس سميت، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، سيما خان، ورئيسة العمليات الدولية في مجموعة القطاع العام جولي موناكو، والبروفيسور في جامعة أكسفورد نيويتون هاورد، وأكدوا خلال الجلسة أن رؤية المملكة تختلف عن تجارب عدد من الدول قياساً على أن أثرها الإيجابي لن يقتصر على الاقتصاد المحلي فحسب بل ستستفيد منه الاقتصادات العالمية. وخلص المتحدثون إلى التأكيد على حرص والتزام المملكة بنجاح هذه الرؤية على المدى الطويل واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لنجاحها.