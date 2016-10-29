"التعليم": منح 60% من كتب التيرم الثانى أمر طباعة لتسليمها فى موعدها

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن 60% من كتب التيرم الثانى حصلت على أمر طباعة، حيث تم إرسالها للمطابع للانتهاء منها فى الموعد المحدد لها، مشددة على أن هناك مراجعة تتم من قبل مستشارى المواد قبل منح المنهج أمر الطبع.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن هناك أزمة تواجة المؤسسات والمطابع تمثلت فى ارتفاع أسعار الورق، إضافة إلى عدم توافر الكميات المطلوبة التى تحتاجها المؤسسات للانتهاء من الطباعة.

وأوضحت، أنه تم الانتهاء من الأعداد المتبقية من كتب التيرم الأول خاصة ما يتعلق بمنهج التربية الدينية والدراسات لبعض الصفوف، لافتة إلى أن متوسط الأعداد التى تم الانتهاء منها تصل إلى ما يقرب من 65% فى كل صنف.

وأكدت المصادر، أن هناك تعليمات لمديرى المديريات بضرورة سحب جميع الكميات الموجودة فى المخازن بشكل دورى ومستمر وتسليمها للطلاب فورا دون التقيد بالمصروفات الدراسية.