ضبط محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط 1580 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر ومغشوشة داخل محل غير مرخص فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لكبرى الماركات ذات المنشأ الأجنبى، الخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه ما أسفر عن ضبط مديره المسئول وضبط 1580 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.