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وزير السياحة: مستقبل الساحل الشمالى "رائع" وتمكين المستثمرين بالعلمين ضرورى

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وزير السياحة: مستقبل الساحل الشمالى "رائع" وتمكين المستثمرين بالعلمين ضرورى وزير السياحة: مستقبل الساحل الشمالى "رائع" وتمكين المستثمرين بالعلمين ضرورى

>كتب إبراهيم حسان

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الوزارة تعمل على وضع خطة لتطوير الطاقة الفندقية، بالاتفاق والتنسيق مع اتحاد البنوك والبنك المركزى، موضحًا أن الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة.

وأضاف راشد، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، أن أفضل مقصد سياحى حول العالم خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أنها تتميز بالتنوع فى جوها طوال الفصول الأربعة.

وطالب وزير السياحة بتطوير البنية التحتية للساحل الشمالى، لأن مستقبل الساحل الشمالى رائع، كما أن تمكين المستثمرين بمنطقة العلمين والساحل الشمالى ضرورى، حتى يكون هناك استدامة للسياحة فى مصر، مشددا على أن الطرق التى تنفذها القوات المسلحة بمنطقة الساحل الشمالى ستساعد فى الاقبال السياحى على المنطقة.

وكشف وزير السياحة عن امتلاك الوزارة لخطة وحملات ترويجية، عبارة عن 6 محاور لعودة السياحة مرة أخرى، عن طريق دفع حركة الطيران العارض منخفض التكاليف، وغيره من الخطط، مشيرا إلى وجود تعاون غير عادى بين وزارتى الآثار والسياحة للاهتمام بمنطقة الأهرامات، معلنًا عن وجود طفرة خاصة فى منطقة الأهرامات خلال الفترة المقبلة.

وأكد "راشد"، أن الجميع فى الدولة يعمل على قلب رجل واحد لاستعادة حركة السياحة من جديد، لافتا إلى أن وزير الداخلية يقوم بدور عظيم فى تأمين حركة السياحة، وأن العمل بنظام الفيزا الإلكترونية لتسهيل دخول السياحة مصر لم يتوقف.

 


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