حمدان بن راشد يعتمد أسماء 16 فائزاً بالدورة 9 لجائزة حمدان الطبية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي جائزة حمدان الطبية، معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية وأعضاء المجلس، حيث اعتمد سموه أسماء 16 فائزاً بجوائز الدورة الـ 9 للجائزة، والتي تتخذ من أمراض الجهاز الهضمي موضوعاً رئيساً لها.

جاء هذا خلال اللقاء الذي عقد في قصر زعبيل، حيث اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد على ملف الفائزين بالجوائز العالمية وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالشفافية والحيادية في اختيارهم، والتي تعد نتاجاً لجهود كبيرة قد بذلها أعضاء اللجان العلمية للجائزة وأمانتها العامة ومجلس الأمناء طوال العامين الماضيين.كما اطلع سمو الشيخ حمدان على سير العمل في الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفائزين يوم 14 ديسمبر المقبل، والذي سيقام بالتزامن مع تنظيم مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية.

شكر

وتوجه مجلس أمناء الجائزة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعم سموه السخي والمتواصل للقطاعين الصحي والطبي، مثمنين الدور الهام الذي تلعبه الجائزة في التحفيز على بلوغ التميز الطبي محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما أشاد أعضاء المجلس بحصول سموه على لقب الشخصية الحضارية لعام 2016 وقالوا إنه تكريم قد صادف أهله.حضور

وحضر اللقاء أعضاء مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية كل من الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتور السيد جعفر السيد محمد، وعبد الله بن سوقات. كما حضر اللقاء علي بالرهيف من دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وزياد كلداري عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي.

وفي السياق ذاته، صرح عبد الله بن سوقات بأن الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين سيكون ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي ستنظمه الجائزة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الجوائز مليونان و800 ألف درهم.