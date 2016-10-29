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الشرقي يحضر أفراح الشريف وفكري

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الشرقي يحضر أفراح الشريف وفكري الشرقي يحضر أفراح الشريف وفكري

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد الشريف مستشار في الديوان الأميري للشؤون الصحية، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عبدالواحد محمد فكري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق نوفوتيل بالفجيرة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة.

وحضر المأدبة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين وجمع غفير من أهل وأقارب العريس والمدعوين.

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